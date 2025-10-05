«Расход просто заоблачный». В НГУ рассказали о потерях россиян и что может замедлить их наступление в ближайшее время

Войска страны-агрессора РФ пытаются продвигаться на фронте несмотря на огромные потери , но темп их наступления может замедлиться с ухудшением погодных условий.

Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) Рубеж Даниил Борисенко в эфире телемарафона Єдині новини.

«Расход оккупантов на квадратный метр захваченной территории просто какой-то заоблачный. На самом деле мы их очень много убиваем каждый день. Но они продолжают лезть и лезть», — отметил Борисенко.

Он добавил, что сейчас тенденции к уменьшению вражеских штурмов не наблюдается, но ситуация может измениться из-за ухудшения погодных условий.

«Они продолжают двигаться, они продолжают атаковать. Что их в ближайшее время может остановить, скорее всего — это ухудшение погодных условий», — заявил Даниил Борисенко.

Но, как подчеркнул военный, пока погода позволяет, враг будет двигаться и пытаться закреплять свои локальные успехи, несмотря на огромные потери.

«Из сотни оккупантов, которых они отправляют каждый день на наши позиции, возможно, 5−10 доходят до точки, где они просачиваются сквозь линию боевого соприкосновения и прячутся дальше в посадках», — рассказал Борисенко.

Он также добавил, что, пока у врага есть запас «пушечного мяса», он останавливаться не планирует.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 5 октября, за минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 870 военных. С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 115 250 вояк.

30 августа в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российское летнее наступление провалилось и практически не достигло цели — враг не получил полный контроль ни над одним крупным городом.

В свою очередь аналитики Института изучения войны указали, что РФ перебрасывает свои «элитные» подразделения перед осенним наступлением. По мнению экспертов, оно будет сосредоточено на попытках захватить остальную часть Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что РФ планирует еще две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие — провалились.

1 октября аналитики DeepState констатировали, что продвижение российских оккупационных войск в сентябре замедлилось, россияне смогли захватить почти вдвое меньшую территорию, чем в августе.