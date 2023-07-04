Оккупанты превратили химический завод Крымский титан в воинскую часть — партизаны 4 июля, 15:26 Завод Крымский титан расположен в Армянске (Фото:Oleksandra Surgan / krym.org/ RFE/RL)

Партизаны сообщают, что россияне превратили химический завод Крымский титан возле Армянска в воинскую часть. По их данным, возле предприятия стоит российская техника, а территория завода полностью заминирована.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

«Агенты Атеш сообщают о тяжелой ситуации на химическом предприятии. РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории стоят системы ПВО, размещены значительные силы Росгвардии, все полностью заминировано», — сообщают партизаны.

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Также, по их данным, работников Крымского титана массово увольняют, а производство практически остановлено. В Атеш убеждены, что россияне намерены сделать из химического предприятия оборонную позицию.

«Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать. Презренные варвары», — говорится в сообщении.

13 июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что источники украинской разведки подтверждают минирование территории и цехов завода.

Юсов добавил, что оккупанты могли сделать это для демонстративного шантажа, вывода из строя предприятия на случай бегства войск РФ или подготовки к полномасштабному теракту, схожему с подрывом Каховской ГЭС.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк говорила, что войска РФ могут создавать новую техногенную катастрофу на украинской территории подобную подрыву плотины Каховской ГЭС.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что оккупанты могут совершить новый теракт, подорвав завод Крымский титан или Запорожскую АЭС, но контрнаступление украинской армии это не остановит.