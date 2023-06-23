Оккупанты готовят спасателей в Крыму к работе в условиях техногенной катастрофы — ЦНС

23 июня, 16:18
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Крим (Фото:Reuters)

Крим (Фото:Reuters)

Россияне во временно оккупированном Крыму провели обучение работников «МЧС РФ» на севере украинского полуострова на случай работы в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Оккупационный режим провел обучение работников „МЧС РФ“ на севере Крыма по поводу действий в чрезвычайных ситуациях. Известно, что враг готовит спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением, и именно на этом был акцент на севере Крыма», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, районные администрации также отрабатывали свои действия в условиях техногенных катастроф.

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Ранее руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк говорила, что войска РФ могут создавать новую техногенную катастрофу на украинской территории подобную подрыву плотины Каховской ГЭС.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что оккупанты могут совершить новый теракт, подорвав завод Крымский титан или Запорожскую АЭС, но контрнаступление украинской армии это не остановит.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Войска РФ

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