Подрыв Крымского титана или Запорожской АЭС не остановит контрнаступление ВСУ — Данилов

20 июня, 21:28
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Российские оккупанты могут совершить новый теракт, подорвав завод Крымский титан или Запорожскую АЭС, которые они временно контролируют. Однако контрнаступление украинской армии это не остановит.

Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что на сегодняшний день Крымский титан и Запорожская АЭС — это ключевые два объекта, где россияне могут нанести Украине вред.

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«Но имейте в виду, что нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей Украины от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также считает, что процесс фрагментации России уже начался 24 февраля 2022 года.

«А сейчас он будет переходить в практическую плоскость и мы будем с вами свидетелями этого процесса», — добавил он.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк говорила, что войска РФ могут создавать новую техногенную катастрофу на украинской территории подобную подрыву плотины Каховской ГЭС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крымский титан Запорожская АЭС Теракт

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