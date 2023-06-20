Подрыв Крымского титана или Запорожской АЭС не остановит контрнаступление ВСУ — Данилов 20 июня, 21:28 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Российские оккупанты могут совершить новый теракт, подорвав завод Крымский титан или Запорожскую АЭС, которые они временно контролируют. Однако контрнаступление украинской армии это не остановит.

Об этом сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что на сегодняшний день Крымский титан и Запорожская АЭС — это ключевые два объекта, где россияне могут нанести Украине вред.

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«Но имейте в виду, что нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей Украины от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также считает, что процесс фрагментации России уже начался 24 февраля 2022 года.

«А сейчас он будет переходить в практическую плоскость и мы будем с вами свидетелями этого процесса», — добавил он.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк говорила, что войска РФ могут создавать новую техногенную катастрофу на украинской территории подобную подрыву плотины Каховской ГЭС.