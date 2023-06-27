Не только ЗАЭС. Оккупанты заминировали химический гигант Крымский титан: что произойдет в случае взрыва на заводе 27 июня, 14:38 Завод Крымский титан расположен в Армянске (Фото:Oleksandra Surgan / krym.org/ RFE/RL)

Запорожская АЭС — не единственный опасный объект, на котором российские оккупанты могут готовить рукотворную техногенную катастрофу. В июне стало известно, что россияне, вероятно, готовят провокацию и на заводе Крымский титан в оккупированном Армянске на территории АР Крым.

Завод Крымский титан расположен в оккупированном Армянске на территории захваченного россиянами Крыма. Он является производителем диоксида титана, серной кислоты, минеральных удобрений. В 2014 году завод производил 532 т серной кислоты в год.

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В начале июня 2023 года глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ссылаясь на данные сил сопротивления, сообщил, что россияне готовят провокацию на заводе. По его словам, оккупанты заминировали территорию завода и завезли туда взрывчатку, а последствия вероятного взрыва могут стать «вторым Чернобылем».

«Выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и по меньшей мере еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор», — заявил Прокудин. Он предположил, что целью провокации РФ может быть желание россиян остановить контрнаступление ВСУ, обвинить Украину «в экологическом терроризме», а также оказать давление на военно-политическое руководство и мировое сообщество.

13 июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что источники украинской разведки подтверждают минирование территории и цехов завода. Юсов также назвал три возможных цели таких действий российских оккупантов:

демонстративный шантаж,

вывод из строя предприятия на случай бегства войск РФ

подготовка к полномасштабному теракту, схожему с подрывом Каховской ГЭС.

«Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и страной-агрессором. Поэтому Украина и мир должны быть к этому готовы», — сказал Юсов.



Что произойдет в случае взрыва на заводе Крымский титан

Основную угрозу представляет распространение загрязнения в случае подрыва емкостей, в которых хранятся опасные вещества: серная кислота, аммиак, сера.

Инфографика: NV

Радиус распространения загрязнения (опасной концентрации этих веществ), в зависимости от направления ветра, составит 7−7,5 км.

В таком случае в этот радиус попадут такие населенные пункты:

Перекоп

Преображенка ( Херсонская область)

Херсонская область) Першоконстантиновка ( Херсонская область)

Стойкость загрязнения в случае подрыва емкостей с аммиаком составит до 12 часов, с серной кислотой — до 18 часов.

Речь идет о продолжительности поражающего действия на растения, животных и людей на зараженной территории. Данные вычислены в условиях ветра 5−10 м/с и температуры +20 градусов на основе расчетов источников NV.