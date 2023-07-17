Появились первые спутниковые снимки Крымского моста после ночной атаки — фото 17 июля, 20:28 Поврежден пролет Крымского моста (Фото:База)

В понедельник, 17 июля, была совершена атака на незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост, что привело к серьезному повреждению по меньшей мере одного пролета.

Maxar показали спутниковые снимки незаконно построенного Крымского моста после ночной атаки.

Фото: Maxar / Christopher Miller

Фото: Maxar / Christopher Miller

На новых спутниковых снимках с низким разрешением четко видно поврежденный участок Крымского моста.

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По заявлению вице-премьера страны-агрессора России Марата Хуснулинна этот пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».