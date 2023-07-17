«Конструкция там лишняя». В ГУР отреагировали на взрывы на Крымском мосту 17 июля, 07:49 Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Спикер ГУР Андрей Юсов, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, процитировал главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Суспільне.

По словам Юсова, ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту.

«Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост — конструкция там лишняя“», — сказал он.

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С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».