«Конструкция там лишняя». В ГУР отреагировали на взрывы на Крымском мосту
Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Спикер ГУР Андрей Юсов, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, процитировал главу украинской разведки Кирилла Буданова.
Об этом сообщает Суспільне.
По словам Юсова, ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту.
«Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост — конструкция там лишняя“», — сказал он.
С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.
8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.
Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».