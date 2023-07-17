Ночные взрывы на Крымском мосту: серьезно поврежден как минимум один из пролетов, перекрыто движение машин, поездов и паромов — онлайн 17 июля, 08:39 Скриншот с видео, где видно дым над Крымским мостом, 17 июля 2023 (Фото:Сергей Стерненко / Телеграм)

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении как минимум одного пролета моста.

Около 4:00 17 июля Аксенов подтвердил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за «чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Перед мостом образовались огромные пробки.

Видео дня

Российский Телеграм-канал Baza ночью сообщил, что «над одной из опор моста поднимается густой дым», а очевидцы слышали взрыв.

Министерство транспорта РФ сообщило о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста, при этом ведомство опровергло информацию о повреждении опор — мол, «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Позже появились фото, подтверждающие серьезные повреждения как минимум одного пролета моста.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ. Они находились в автомобиле, который ехал по мосту в момент взрыва. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что речь идет о гибели семейной пары и их пострадавшей дочери (госпитализирована с ранениями средней тяжести, утверждает Гладков).



NV следит за развитием ситуации вокруг Крымского моста 17 июля 2023

08:35 Подтверждений о возобновлении железнодорожного движения по Крымскому мосту пока нет, поезд Москва-Евпатория стоит в Тамани

На видео ниже женский голос за кадром уверяет, что «никакой паники нет», но поезд стоит в Тамани с 4 часов утра, и сейчас его пассажиров «выпустили погулять».

08:33 Новое видео разрушений на Крымском мосту



08:22 Крымский мост атаковали с помощью надводных дронов, в атаке участвовали СБУ и ВМС Украины — источник NV

В ночном подрыве Крымского моста приняли участие СБУ и Военно-морские силы Украины, сообщил NV источник в правоохранительных органах.



Собеседник рассказал, что мост атаковали с помощью надводных дронов.



«Добраться до моста было сложно, но в итоге это удалось сделать», — говорит источник.



08:15 «Один пролет разрушен, еще один поврежден» — в российских Телеграм-каналах появились новые фото с Крымского моста

Фото публикует российский Телеграм-канал Baza.

08:05 Гуменюк допустила, что инцидент на Крымском мосту мог быть провокацией РФ

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк предположила, что взрывы на Крымском мосту могли быть провокацией России.



«Характерно то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса о пролонгации „зернового соглашения“, создание подобных провокаций, о которых сразу очень громко рапортуют оккупационные „власти“ Крыма, являются типичным способом решения вопросов страны-агрессора» , — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.



08:00 «Запасаться топливом не надо»: оккупанты пытаются успокоить крымчан

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев также призвал «воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут» через оккупированные Россией территории Украины.

«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение — вы получите всю информацию», — попытался Развожаев успокоить жителей Крыма.

07:54 Новые фото с места повреждения Крымского моста

Наиболее повреждена именно автомобильная часть моста



07:45 В ГУР Минобороны Украины впервые прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту: «Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя»

07:26 Первые вероятные фото с Крымского моста в районе взрывов

07:25 Аксенов заявил, что ж/д движение по мосту якобы возобновят до 9:00

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов снова прокомментировал ночной инцидент на Крымском мосту. Он заявил, что «движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00», а «расписание поездов будет нагоняться.

По словам Аксенова, «данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00». При этом он не стал комментировать ночные взрывы на мосту, заявив, что «о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы».

07:15 Россиян официально призвали не ездить в Крым через мост

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.

«В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост», — написал Кондратьев. Он предложил выбирать «альтернативный маршрут» через оккупированные украинские территории.

Ранее аналогичное обращение к крымчанам сделал крымский гауляйтер Сергей Аксенов. Он также «в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут» через оккупированные территории Украины, «учитывая сложившуюся ситуацию».

Ниже на карте — «альтернативный маршрут», которым оккупанты предлагают добираться в захваченный ими Крым.

07:00 Первые видео после вероятного повреждения Крымского моста