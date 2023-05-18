«За ними можно сжечь мост». Крымский татарин, который воюет в составе ВСУ, рассказал, как Украина должна возвращать полуостров 18 мая, 11:02 Вид через Керченский пролив на дым, который поднимается над складом топлива возле Крымского моста в поселке Волна, Краснодарский край, РФ, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

Мост через Керченский пролив, который соединяет аннексированный Крым с российской территорией, при возвращении полуострова Украине надо сжечь в последнюю очередь.

Об этом в интервью NV рассказал Исмаил Халиков, крымский татарин, который с первого дня полномасштабного вторжения воюет в составе Вооруженных сил Украины.

«Пусть как можно больше пророссийского элемента как [из числа] вновь прибывших граждан российских, так и из бывших украинских граждан, которые, кстати, по нашему законодательству все равно остаются нашими гражданами, уедут отсюда как можно быстрее. А потом уже за ними можно и сжечь этот мост», — сказал Исмаил Халиков.

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Он также прокомментировал регулярные взрывы на территории оккупированного полуострова. Такой «хлопок», по его мнению, имеет влияние на тех, кто должен уехать из Крыма.

«Однозначно, надо [это делать] каждый день, не переставая, по военным объектам, по скоплениям именно военным [скоплениям военных объектов] Кстати, Украина это насущно показывает, в отличие от врага, который бьет по гражданской инфраструктуре. Наши точечно отрабатывают по объектам. Все равно это громко, это слышно, это бесконечная работа вражеской ПВО, которая порой не справляется, — отметил Исмаил Халиков, — Их есть за что наказывать, они тихонечко выезжают: кто-то быстрее, а кто-то еще думает. Но после парочки прилетов, думаю, будут еще быстрее думать. Надо однозначно продолжать, и победа будет за нами».

Напомним, в ночь на 7 мая 2023 года полуостров Крым атаковали беспилотники. Так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что всего на Крым и Севастополь было направлено более десяти беспилотников.