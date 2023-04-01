Готовятся оборонять. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения — спутниковые фото 1 апреля, 14:51 8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские военные готовятся к обороне захваченного Крыма — с начала 2023 года оккупанты построили новые защитные сооружения. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные журналистами проектов Схемы и Крым.Реалии.

Они обнародовали фото, сделанные 10, 13, 14 и 16 марта.

На них видна двойная линия окопов, которую обустроили сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска Армянск и в районе Перекопского вала. За Чонгаром возле села Тургенево — разветвленная система фортификаций по обе стороны трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

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Фото: Схемы

Дальше за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создают новые линии обороны. Сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.

Фото: Схемы

За селом Ишунь возле дороги в сторону Воронцовки вместо лесополосы теперь окопы, а на пляжах Евпатории их уже прорыли не менее семи километров, пишут журналисты. Оборонные сооружения фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

«Это может свидетельствовать, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины», — заявили журналисты.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.

Еще осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.