«Не будет майских шашлыков». Россияне останавливают деятельность в Крыму, потому что не верят, что полуостров останется под контролем РФ — Чийгоз 25 марта, 08:32 В ГУР заявили, что оккупационная «власть» начала эвакуацию из временно захваченного Крыма (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне останавливают свою деятельность в Крыму и выставляют на продажу свою недвижимость по сниженным ценам, поскольку у них нет веры в то, что Крым останется под контролем РФ, заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«У них нет веры, что Крым останется в этой (российской - ред.) "гавани". Цены очень упали. Самое важное, что нет российских инвесторов, они бросают свои фирмы и свое строительство. На квартиры нет запросов», - сказал Чийгоз.

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По его словам, уныние россиян стало наиболее заметным после серии взрывов в Крыму.

«Эти процессы (уныния и паники — ред.) продолжаются, они начались с сентября прошлого года, но последние наши «подарки» по территории Крыма…мои соотечественники говорят, что надо чаще «подарки» присылать, это очень влияет на ускорение этих процессов», — сказал он.

Чийгоз заявил, что не важно — «мы точно попали в какой-то объект, или он рядом упал, или они сбили, но все это запускает процесс деморализации».

«Не будет майских шашлыков в Крыму – точно. Для них Крым был таким душевным: тепло, солнце, море. Этого уже нет. Самое важное, что мы разрушили их намерения кайфовать в Крыму. Россияне не любят ехать туда, где опасно. Поэтому шашлыков не будет», - сказал представитель Меджлиса.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что российская оккупационная «власть» начала эвакуацию из временно захваченного Крыма.

По его словам, российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.