Силы обороны Украины продолжают вытеснять российских оккупантов из Сумской области. ВСУ также имеют определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области .

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 17 октября.

Он отметил, что украинские военные остановили весенне-летнюю наступательную кампанию РФ и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля.

Сырский отметил, что продолжаются мероприятия активной обороны, во время которых на отдельных направлениях ВСУ проводят контрнаступательные операции. Украинские подразделения также успешно реализуют штурмовые действия для восстановления утраченного положения.

Главком подчеркнул, что продолжаются активные действия в Покровском районе Донецкой области. Есть участки фронта, где российская армия не имеет никаких достижений.

«Планы Кремля по завладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются», — заверил он.

Сырский отметил, что войска России не владеют стратегической инициативой в полной мере. Оккупанты имеют незначительные продвижения на отдельных участках фронта ценой больших потерь.

По его данным, в сентябре потери оккупантов составили почти 29 тысяч солдат, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.

Главнокомандующий уточнил, что с начала 2025 года украинские защитники взяли в плен 2060 военнослужащих РФ.

12 октября стало известно, что подразделения 24-го отдельного штурмового батальона Айдар вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка вернули под украинский контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об успехах Сил обороны на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.

Аналитики проекта DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и в районе Полтавки в Запорожье.