Силы обороны освободили село Малые Щербаки Запорожской области

Украинские военные вернули под контроль Сил обороны населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона Айдар вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка вернули под украинский контроль населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области .

Об этом сообщили в 24-м ОШБ Айдар в воскресенье, 12 октября.

«Этот успех — результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг — это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об успехах Сил обороны на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.

«Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона Айдар, 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были привлечены», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Село Малые Щербаки расположено на линии Каменское — Орехов.

Ранее 12 октября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись вблизи Малиновки в Запорожской области.

9 октября DeepState сообщал, что оккупанты также продвинулись в районе Полтавки в Запорожье.

8 октября аналитический проект писал, что россияне имели успех вблизи Новоивановки, Охотничьего, Малиновки и Вишневого в Запорожской области.