Карта обновлена. Оккупанты продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях — DeepState

12 октября, 12:08
Бойцы 45 артиллерийской бригады ведут огонь по позициям российских оккупантов (Фото: 45 ОАБр / Telegram)

Российские захватчики имеют продвижение в Харьковской области, а также в Донецкой и Запорожской.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту.

Фрагмент карты DeepState
Как отмечается, враг продвинулся вблизи Песчаного Харьковской области, Торского Донецкой области и Малиновки в Запорожской области.

Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября аналитики DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

В тот же день в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

8 октября проект сообщил, что оккупанты имели успех вблизи Новоивановки, Охотничьего, Малиновки и Вишневого в Запорожской области, а также возле Новониколаевки в Сумской области.

11 октября аналитики констатировали, что российским захватчикам удалось продвинуться на отдельных участках в Запорожской и Донецкой областях.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Донецкая область Запорожская область Война России против Украины наступление РФ Продвижение наступление РФ в Харьковской области

