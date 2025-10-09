Российские оккупанты смогли продвинуться на определенных участках в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает аналитический проект Deep State.

В частности, в Донецкой области россияне продвинулись в районе Выемки и Новоселовки.

Фото: Deep State

Также оккупанты продвинулись в районе Полтавки Запорожской области.

Также сообщается, что армия РФ продвинулась в районе Сичневого, что в Днепропетровской области.

Других деталей не сообщается.

Ранее DeepState сообщал, что российские войска на Днепропетровщине несут ощутимые потери в живой силе. Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия и зачистили ряд населенных пунктов.

По информации DeepState, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили от оккупантов сразу три села, еще одно — под контролем 141-й отдельной механизированной бригады.

В то же время российские войска пытались возобновить штурмовые действия в районах Новоселовки и Сичневого, однако Силы обороны сдерживают противника. Южнее этих населенных пунктов врагу удалось осуществить прорыв, однако ВСУ ведут контратаки, чтобы оттеснить оккупантов от подступов к Орестополю.