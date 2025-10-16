В Сумской области северокорейские операторы БпЛА корректируют российские удары — Генштаб

16 октября, 15:40
Операторы КНДР корректируют удары российской армии (Фото: Скриншот из видео/Генштаб)

Командование российской армии привлекло подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области. Они осуществляют разведку с помощью БпЛА и корректируют удары РСЗО по позициям Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе в четверг, 16 октября.

Отмечается, что украинские военные зафиксировали переговоры между операторами из КНДР и российскими бойцами. Операторы из Северной Кореи координируют огонь РСЗО по позициям украинских войск.

«В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ задокументировали все случаи участия иностранных формирований в войне против Украины.

«Подразделения, привлеченные к вторжению, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны», — добавили в Генштабе.

7 сентября в ГУР заявляли, что солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области.

В ГУР добавили, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.

15 сентября на государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Российская агрессия КНДР Сумская область Война России против Украины войска КНДР в Украине

Поделиться:

