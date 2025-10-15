После успешных контрдействий Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении свежие силы оккупантов в октябре осуществили там новую попытку прорыва. Накопили большое количество бронетехники, задействовали «мотоциклетных штурмовиков», провели несколько волн пехотных атак. NV узнал, чего хотел враг и что на самом деле происходит под Покровском.

После так называемого Добропольского прорыва россиян Силам обороны Украины, в первую очередь 1-му корпусу Нацгвардии Азов и штурмовым полкам Сухопутных войск, удались сразу несколько ответных ударов. Вместо лобовых контратак украинские защитники начали «разрезать кишку» — то есть создавать локальные окружения и лишать врага путей пополнения и обеспечения «прорвавшихся».

Один из участков, где Силы обороны пытались максимально давить на противника, — вблизи населенного пункта Владимировка. Добившись успеха там, украинские силы фактически отрезали врагов от их основных сил.

Цель — вернуть инициативу. Какой была новая волна атак врага

Как стало известно NV, 9 октября российские оккупанты провели одну из крупнейших за последний период штурмовых операций в направлении Владимировки. Очень долго враг избегал использования бронетехники на передовой, но на этот раз было привлечено около десятка боевых бронированных машин, включая танки. Это может быть связано с ухудшением погоды на Донбассе: в условиях плотной облачности и туманов активность как ударных, так и разведывательных БПЛА действительно могла уменьшиться, чем, вероятно, пытались воспользоваться россияне.

Ситуация в районе «Добропольского прорыва». Контролируя Владимировку, Силы обороны перерезают пути оккупантам / Фото: DeepState

«Вражеский штурм начался примерно в 10 утра. Ехала крупная колонна, только на участке нашей ответственности — более пяти единиц бронетехники. Также для штурма привлекалась и мототехника, враг пытался стремительно прорваться через наши порядки. Эти попытки осуществлялись в несколько волн», — рассказывает офицер отдела коммуникаций 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.

Направление штурма врага / Фото: DeepState

33-я бригада относительно недавно усилила позиции украинских защитников вблизи Доброполья и Покровска. Во время отражения атаки 9 октября отличились артиллеристы и пилоты БПЛА этой бригады. Вероятный замысел врага — остаться незаметным, стремительно проникнуть сквозь оборону на мотоциклах и дезорганизовать украинские части — так и остался замыслом. Колонну заметили заблаговременно, значительная часть вражеской техники и пехоты не смогла преодолеть защитные сооружения, в частности полосу колючей проволоки и «зубов дракона».

«После того, как врагу не удалось быстро достичь успеха, в его рядах начался хаос. Часть их техники начала разворачиваться, блуждать, метаться в разные стороны. Наверное, нам удалось посеять среди них панику, когда они поняли, что первоначальный план атаки не сработал», — комментирует Войтенков.

Работает 33-я бригада / Фото: 33ombr

Небольшое количество вражеской пехоты смогло забежать или заехать на мотоциклах во Владимировку, уточняет Войтенков, но закрепиться там оккупанты не смогли. По ним «отработали» тяжелые дроны-бомберы и FPV. Позже пилотам бригады удалось с помощью дрона снять улицы Владимировки, где на обочине лежало много разбитых мотоциклов и мертвых оккупантов.

Последствия "мотоциклетного штурма" врага / Фото: 33ombr

33-я бригада опубликовала сразу несколько видеозаписей, подтверждающих большие потери врага по итогам его неудачных атак.

В последующие дни враг пытался продолжать штурмы, однако уже гораздо менее масштабно и в основном пехотными группами, которые нейтрализовались дронами на подступах к украинским позициям.

Согласно данным 33-й механизированной бригады, сейчас Владимировка находится под контролем Сил обороны.

В поисках нового выступа. Почему врагу понадобился еще один участок для прорыва

Штурм Владимировки — лишь часть этой волны атак врага. Оккупанты 13 октября пытались осуществить прорыв на новом участке, как раз посередине между Покровском и Константиновкой. Сначала сразу несколько подразделений Сил обороны опубликовали кадры неудачного штурма и уничтожения вражеской техники, а впоследствии OSINT-аналитики проанализировали, где именно происходили события. Проект In Factum утверждает, что враг прибегнул к штурму в районе между населенными пунктами Русин Яр и Яблоновка.

Ориентировочный участок нового штурма окупантов / Фото: DeepState

Проект OSINTua, у которого более 100 тысяч подписчиков в сети Х, а автор позиционирует себя как украинского военнослужащего, сообщает, что во время штурма на этом участке враг применил «десятки» единиц техники, 18 из них были уничтожены.

Информацию подтверждают и кадры, которые были опубликованы Десантно-штурмовыми войсками Украины.

В тот самый день, когда происходили эти штурмовые действия врага, российский пропагандист, автор телеграм-канала Репортер Filatov написал «загадочное» сообщение на своем ресурсе с 171 тысячей подписчиков.

«Прямо сейчас горит колонна „пятерки“, но они вам говорили, что 80% воздуха гасят. А колонну жгут стандартами. Как так? Только вот сейчас мы пытаемся их прикрыть. П**дабол да п**даболы», — гласило сообщение.

Пропагандист имел в виду многочисленные потери 5-й мотострелковой бригады РФ, нанесенные обычными FPV-дронами, несмотря на доклады оккупантов об успехах в подавлении украинских БПЛА.

Попадание во вражескую бронемашину, которой не помогли "обвесы" / Фото: 1-й корпус НГУ Азов

Упоминание 5-й мотострелковой бригады Филатовым является важным. OSINTua также подтверждает, что в штурмах участвует это подразделение, а также 155-я бригада морской пехоты РФ.

То самое « большое усиление». Кто ведет новые штурмы на Донбассе

В сентябре 2025 года стало известно о масштабных перемещениях российских войск. После того как весенне-летняя наступательная операция РФ на Сумщине столкнулась со значительным сопротивлением со стороны украинских защитников, российское командование приняло решение усилить Покровское направление. Это, в частности, подтверждал представитель ОСГВ Днепр подполковник Алексей Бельский. Некоторые иностранные СМИ сообщали о подготовке «битвы за Донбасс» осенью 2025 года, к которой, дескать, готовили российские подразделения, перемещенные под Покровск.

«Россияне осуществили самую большую перегруппировку своих сил со времен Киевской кампании 2022 года. Они подготовили много сил и готовы к последней, решающей битве за остальную часть Донецкой области. Мы снова увидим использование колонн бронетехники. И это будет очень кроваво для обеих сторон. Скоро», — предупреждал OSINTua 3 сентября.

По меньшей мере прогноз о возвращении механизированных штурмов полностью осуществился уже сейчас.

Разбитая российская колонна, оккупанты бегут / Фото: 1-й корпус НГУ Азов

Среди подразделений, которые были перемещены на Покровское направление, — 155-я бригада морской пехоты РФ. Представитель ОСГВ Днепр Бельский называл ее «любимцами Путина».

Бригада хорошо известна прежде всего благодаря двум критериям: военные преступления и невероятные потери личного состава. Ее воины причастны к убийствам гражданских лиц во время оккупации Бучи в 2022 году. В 2024-м бригада воевала в Курской области, где «прославилась» казнями украинских военнослужащих. 16 августа 2024 года в Сети появилось видео, как российские военные из 155-й бригады отрезали голову украинскому военнопленному, после чего фотографировались с ней. 23 января 2025 года было обнародовано видео, на котором российские морпехи расстреляли шестерых украинских военнопленных, даже не пытаясь скрыть преступление.

Умея творить зверства против беззащитных, на поле боя 155-я бригада отличилась только благодаря рекордным потерям. В ноябре 2022 года оккупанты записали обращение к диктатору Владимиру Путину, где упомянули, что за четыре дня бригада потеряла более 300 человек погибшими. В начале февраля 2023 года морпехи-неудачники понесли тяжелые потери во время наступления на Угледар. Видеозаписи, зафиксировавшие результат только одного штурма, демонстрировали более 30 уничтоженных российских боевых бронированных машин, среди которых 13 танков и 12 БМП. Только за одну безуспешную атаку бригада потеряла примерно половину штатной комплектации танкового батальона РФ.

В октябре 2024 года ВВС сообщало, что потери российской 155-й бригады, которая два года воевала за Угледар, составили около 2400 военнослужащих. Кроме того, бригада потеряла еще несколько сотен бойцов в боях за село Новомихайловка, неизвестное, но значительное количество оккупантов было уничтожено во время боев на Курщине. Различные OSINT-аналитики еще в 2023 году сообщали, что бригада успела несколько раз обновить личный состав после критических потерь.

Штурмовые действия на Покровском направлении, в которых участвует 155-я бригада, продолжают «славные традиции» подразделения. Десантно-штурмовые войска, 1-й армейский корпус и Силы беспилотных систем опубликовали видео с последствиями российских атак. На одном из фрагментов можно увидеть 17 погибших оккупантов на участке около 10 квадратных метров. Точную цифру установить сложно из-за дефрагментации тел.

Фото: Десантно-штурмовые войска

Противостояние. Усиленные ударные группы оккупантов против слаженных действий Азова и ДШВ

В сентябре 2025 года участок вблизи Доброполья занял 1-й корпус НГУ Азов под командованием Героя Украины Дениса (Редиса) Прокопенко. На Покровском направлении за оборону в значительной степени отвечает 7-й корпус Десантно-штурмовых сил, в состав которого входит 25-я воздушно-десантная бригада, добившаяся существенных успехов в районе Покровска в течение 2025 года.

Определенная реорганизация произошла на фоне критики, которая обрушилась на командование Сил обороны летом 2025 года и достигла пика во время попытки россиян прорваться под Добропольем. Одной из причин тех событий называли проблемы в управлении войсками. Такое мнение, в частности, озвучивал бывший начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич.

Корпус Азов 13 октября подтвердил масштабные штурмовые действия РФ в полосе его ответственности, отметив провал замысла врага и его потери: 9 боевых машин пехоты, 4 бронированных транспортера, 3 танка и 3 мотоцикла.

«Атаки происходили в направлении населенных пунктов Мирноград, Разино. Основные усилия противника были сконцентрированы на захвате населенного пункта Шахово. Подтвержденные потери противника составили 78 военнослужащих», — сообщал Азов.

Впрочем, провал российских штурмов в октябре 2025 года — явно не последняя попытка оккупантов вернуть себе инициативу и переломить ход событий вокруг Покровска, оборона которого продолжается уже более года.