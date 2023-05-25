Подоляк заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней — СМИ 25 мая, 09:30 Контрнаступление ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней, сообщает итальянское издание Rai.

«Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», — сказал Подоляк.

Он также добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России.

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«Мы будем использовать то оружие, которое нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, оккупированных Москвой, включая Донбасс и Крым», — говорится в сообщении.

Советник главы ОП сказал, что Украина уже получила ракеты большой дальности Storm Shadow, и танки Leopard, а также противоракетные системы, предоставленные Францией и Италией.



Подоляк подчеркнул, что истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство Украины и добиться значительных успехов.

«Если бы у нас они были год назад, война бы уже закончилась», — сказал он.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для предстоящего контрнаступления ВСУ нужно «еще немного времени».

