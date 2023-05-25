Не какой-то «один ивент». Подоляк объяснил свои слова о начале контрнаступления Украины 25 мая, 12:19 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что именно имел в виду в заявлении о начале украинского контрнаступления.

В Twitter Подоляк написал, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

«Это не какой-то „один ивент“, который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра», — заявил он.

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Советник главы ОП также добавил, что интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника тоже является частью контрнаступления.

В четверг, 25 мая, итальянское издание Rai привело комментарий Михаила Подоляка, в котором он заявил о начале контрнаступления Украины. Он добавил, что боевые действия идут на 1500 километрах границы.