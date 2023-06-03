Украинские саперы разминируют линию соприкосновения для начала контрнаступления — Washington Post 3 июня, 12:26 Украинские саперы снимают мины на линии соприкосновения (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению, пишет The Washington Post. Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.

Украина по очевидным причинам установила тысячи мин вдоль линии фронта, и теперь, чтобы продвинуться на оккупированную территорию, Силам обороны нужно избавиться от них.

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Как пишет издание, поскольку разминирование должно происходить незаметно, это исключает возможность использования тяжелой техники. Поэтому украинские саперы работают вручную и при этом по ночам.

«У всех трясутся руки», — говорит 42-летний командир инженерного подразделения с позывным Климат.

Он рассказал журналистам, что такие работы ведутся уже несколько недель. По его словам, когда путь расчищен, устанавливаются знаки — иногда с подсветкой — которые показывают направление в сторону российских позиций.

Но разминирование на подконтрольных территориях — это лишь первый этап, ведь РФ тоже заминировала подступы к своим позициям.

WP описывает оборонительную систему россиян в Запорожской области, которая часто фигурирует в разговорах о контрнаступлении. Если Украине удастся освободить свои территории в этом регионе, то она сможет перекрыть сухопутный коридор в Крым.

Кремль, пытаясь удержать оккупированные территории в Запорожье, превратил огромные пространства до недавнего времени сельскохозяйственных земель в крепость с паутиной окопов и другими препятствиями, которые видны даже из космоса. Все, чтобы замедлить потенциальное контрнаступление ВСУ и направить украинские силы в определенный узкий проход. Это позволило бы россиянам легче атаковать украинские силы, что создает риски большого кровопролития, пишет издание.

«Россия создала массированную систему инженерных заграждений, которые являются серьезным препятствием для мобильности войск. Россияне устанавливают мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин», — рассказал полковник Сергей Матвейчук из управления инженерных войск ВСУ.

Он добавил, что противотанковые мины можно обнаружить с помощью дронов, а вот с противопехотными ситуация сложнее.

После того, как украинцы пройдут свои собственные линии, им нужно будет прорваться через российские минные поля, и для этого нужна большая скорость.

Теоретически мины можно подорвать артиллерийским огнем, но, как говорят военные, это не дает уверенности, что все они уничтожены.

Более современным методом является использование специального оборудования, которое предназначено для пробивания такого рода обороны. Это механизированные разминирующие средства, линейные заряды и инженерные танки.

У Украины есть собственные средства разминирования, такие как УР-77 Метеорит советской разработки, в то же время несколько современных инженерных танков прислали и западные партнеры, в частности противоминные танки Leopard 2R, который является модификацией знаменитого немецкого боевого танка. Матвейчук отмечает, что Leopard 2R может не только разминировать, но и проталкивать другие виды препятствий, такие как заборы и насыпи.

Но лучший вариант для этой работы — десантная машина М1150 на базе шасси американского боевого танка М1 Abrams. Киев обращался в Вашингтон по поводу этой техники, но пока она не поставляется.

Некоторые аналитики обращают внимание и на другую проблему: наряду с тем, что Запад сосредоточился на ракетах, бронетехнике и боеприпасах для Киева, там не оказали должной поддержки для прорыва обороны России.

Матвейчук назвал «проблемным» то, что в украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных средств.

«Несмотря на значительное количество вооружений, предоставленных Украине для отражения нападения агрессора, проблемным вопросом является обеспечение инженерных подразделений инженерными танками и другой техникой», — сказал он в комментарии изданию.

Как пишет WP, если украинские силы найдут путь сквозь минные поля, то для быстрого прорыва им понадобится дальше применить общевойсковую стратегию. А тогда, в случае успешного прорыва, украинские саперы снова вернутся к работе, минируя территории вдоль линии фронта.