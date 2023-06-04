Планы любят тишину. Маляр заявила, что объявления о начале контрнаступления не будет, и показала видеоролик от украинских военных 4 июня, 14:20 Минобороны не будет объявлять о начале контрнаступления (Фото:скрин видео/Анна Маляр/Telegram)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что объявления о начале контрнаступления не будет.

Соответствующее сообщение она обнародовала в своем Telegram.

«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — написала Маляр.

Заместитель министра также опубликовала видеоролик с украинскими бойцами, которые намекают на необходимость соблюдения информационной тишины.

Видео дня

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для будущего контрнаступления ВСУ нужно «еще немного времени».

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

Позже Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.

Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.