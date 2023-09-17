Клещеевка освобождена — бригада Лють
Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»
Украинские военные в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку Донецкой области. Об этом сообщает бригада Лють в Facebook.
«Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе вместе», — говорится в сообщении бригады.
Клещиевка была освобождена силами Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины Лють, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.
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