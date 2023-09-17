Клещеевка освобождена — бригада Лють 17 сентября, 19:08 Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Украинские военные в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку Донецкой области. Об этом сообщает бригада Лють в Facebook.

«Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе вместе», — говорится в сообщении бригады.

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Клещиевка была освобождена силами Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины Лють, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.

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