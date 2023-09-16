ВСУ имеют успех в районе Клещиевки, Вербового и Новопрокоповки — Минобороны 16 сентября, 18:04 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины удачно наступают возле Клещиевки Донецкой области, а также имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом в субботу, 16 сентября, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, самые активные боевые действия в настоящее время происходят на Бахмутском направлении, где украинские защитники наступают к югу от Бахмута.



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Она отметила, что враг безрезультатно пытался прорвать оборону украинских войск в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.



На Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Россияне хотят вытеснить войска ВСУ с занимаемых позиции, однако тщетно.



Маляр отметила, что как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях Силы обороны Украины, несмотря на наступление противника, удерживают позиции и проводят штурмовые действия.

В то же время на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступать, наносят войскам РФ значительные потери и заставляют их отходить с занимаемых позиций.

Заместитель министра обороны отметила, что на Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения россиян и наносят поражения по тылам врага.



Кроме того, Маляр добавила, что в приграничных с Россией районах оккупанты продолжают удерживать группировки войск для прикрытия государственной границы. Они проводят активную диверсионную работу, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на горячие направления.

Ранее военнослужащие белорусского полка имени Кастуся Калиновского сообщили о деоккупации села Клещиевка Бахмутского района, однако позже удалили это сообщение из Telegram.

14 сентября Маляр заявила об освобождении Андреевки. Впоследствии бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль подтвердили в Генштабе, а затем и в 3-й штурмовой. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.