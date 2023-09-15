Белорусские добровольцы заявили об освобождении Клещиевки, однако позже удалили сообщение 15 сентября, 16:28 Белорусские добровольцы, вероятно, в Клещиевке (Фото:Скриншот видео Полк Каліноўскага / Telegram)

Военнослужащие белорусского полка имени Кастуся Калиновского сообщили о деоккупации села Клещиевка Бахмутского района, однако позже удалили это сообщение из Telegram.

Бойцы также показали видео из этого населенного пункта. На кадрах были видны значительные разрушения.

На момент публикации этого материала сообщение от полка было удалено.

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Публикация, которая позже была удалена / Фото: Скриншот

«Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона Волат и батальона Литвин полка Калиновского, а также полкового подразделения беспилотных летательных аппаратов им. Никиты Кривцова», — говорилось в сообщении.

В Министерстве обороны Украины пока не комментировали эту ситуацию.

10 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.