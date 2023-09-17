Военные пока не подтверждают полное освобождение Клещиевки — бригада Лють

17 сентября, 17:06
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Ермак опубликовал фото украинских военных, вероятно, сделанное в Клещиевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Ермак опубликовал фото украинских военных, вероятно, сделанное в Клещиевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Украинские военные пока не могут подтвердить освобождение всей территории Клещиевки Донецкой области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-служба бригады Лють.

Сообщается, что в Клещиевке ведутся активные штурмовые действия. Военные «подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут».

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В бригаде Лють посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября, опубликовал фото украинских военных с подписью «Украина всегда возвращает свое». Фотография, вероятно, сделана в Клещиевке Донецкой области, что на юге от Бахмута.

Накануне — 16 сентября — в Минобороны лишь сообщили, что ВСУ имеют успех в районе Клещиевки.

А еще в пятницу, 15 сентября, об освобождении Клещиевки заявили в белорусском полку имени Кастуся Калиновского, но вскоре удалили сообщение об этом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Контроль Клещиевка

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