Военные пока не подтверждают полное освобождение Клещиевки — бригада Лють 17 сентября, 17:06 Ермак опубликовал фото украинских военных, вероятно, сделанное в Клещиевке (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Украинские военные пока не могут подтвердить освобождение всей территории Клещиевки Донецкой области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-служба бригады Лють.

Сообщается, что в Клещиевке ведутся активные штурмовые действия. Военные «подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут».

Видео дня

В бригаде Лють посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября, опубликовал фото украинских военных с подписью «Украина всегда возвращает свое». Фотография, вероятно, сделана в Клещиевке Донецкой области, что на юге от Бахмута.

Накануне — 16 сентября — в Минобороны лишь сообщили, что ВСУ имеют успех в районе Клещиевки.

А еще в пятницу, 15 сентября, об освобождении Клещиевки заявили в белорусском полку имени Кастуся Калиновского, но вскоре удалили сообщение об этом.