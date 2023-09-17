Ермак намекнул на освобождение Клещиевки под Бахмутом 17 сентября, 14:55 Ермак опубликовал фото украинских военных, вероятно, сделанное в Клещиевке (Фото:Андрей Ермак)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября, опубликовал фото украинских военных с подписью «Украина всегда возвращает свое». Фотография, вероятно, сделана в Клещиевке Донецкой области, что на юге от Бахмута.



На фото на фоне разрушенного здания стоят бойцы с флагами штурмовой бригады Нацполиции Лють и флагом 3-й штурмовой бригады (ранее известная как ССО Азов).

Название населенного пункта, где сделано фото, Ермак не уточнил. Однако еще вчера эта фотография появлялась в соцсетях с подписью, что это Клещиевка на Бахмутском направлении.

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В Минобороны или Генштабе пока официально не комментировали информацию об освобождении этого населенного пункта.

Накануне — 16 сентября — в Минобороны лишь сообщили, что ВСУ имеют успех в районе Клещиевки.

А еще в пятницу, 15 сентября, об освобождении Клещиевки заявили в белорусском полку имени Кастуся Калиновского, но вскоре удалили сообщение об этом.