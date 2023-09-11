Буданов рассказал, как осенняя погода повлияет на контрнаступление ВСУ 11 сентября, 15:43 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинское контрнаступление осенью этого года будет продолжаться «преимущественно на ногах».

Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине.

«У нас тут не Африка. Сезон дождей у нас отсутствует. Есть перемены погоды, которые влияют, потому что в холоде и грязи воевать сложнее. Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил», — сказал он, отвечая на вопрос о наступлении украинских сил.

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Буданов подчеркнул, что наступление происходит сразу на нескольких направлениях и будет продолжаться.

При этом, по его словам, у ВСУ могут быть проблемы с колесной техникой.

По словам главы ГУР, эффективность применения любой бронетанковой техники снизила большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.

«Поэтому наше наступление преимущественно идет на „ногах“. Так же было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.