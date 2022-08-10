«Это уже будет не просто звоночек». Керченский мост необходимо уничтожить — Чубаров 10 августа, 23:57 Керченский мост (Фото:rosavtodor.ru)

Мост через Керченский пролив, который Россия построила в ходе оккупации Крыма, необходимо уничтожить, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В эфире Радио Свобода он подчеркнул, что оккупанты построили этот мост незаконно и используют его против Украины.

«Из всех соображений — это наша территория, это акватория, которая прилегает к нашей территории по морскому праву… Это мост построен незаконно и этот мост используется сейчас для того, чтобы уничтожать украинских людей, украинское государство. И потому, я думаю, что сам Всевышний указывает на то, что такой объект должен быть уничтожен как можно скорее», — сказал глава Меджлиса.

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В то же время, говоря о возможностях для такого удара, Чубаров отметил, что военные «знают, что они делают и знают, что люди этого ждут».

«Но это уже будет не просто звоночек, это будет набат не только для тех колонистов, которые поселились в Крыму, и для оккупантов в Крыму, это уже будет набат для российского общества. И оно должно подумать, будут ли они брать управление государством в свои руки, будут ли сносить этого международного убийцу, сидящего в Кремле», — добавил Чубаров.

Он также заявил, что во временно оккупированном Крыму российские туристы и семьи сотрудников ФСБ в панике после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке.

9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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