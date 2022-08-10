Взрывы в Новофедоровке. Российские туристы и семьи силовики в Крыму в панике, готовятся на выезд — Чубаров 10 августа, 22:30 Семьи сотрудников российского ФСБ и прокуратуры, которые незаконно переехали в Крым после оккупации полуострова готовятся на выезд (Фото:REUTERS/Stringer)

Во временно оккупированном Крыму российские туристы и семьи сотрудников ФСБ в панике после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Если мы говорим о тех людях, которые поселились в Крыму в момент оккупации или сейчас находятся в Крыму на отдыхе — потому что санкции не дают им возможности уехать в другие страны и у них теперь остался краденый Крым — эти люди в панике», — сказал он в интервью Радио.Свобода.

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Чубаров отметил, что семьи сотрудников российского ФСБ и прокуратуры, которые незаконно переехали в Крым после оккупации полуострова готовятся на выезд.

«Для них это тоже был ответный сигнал, что в Крым рано или поздно вернутся те, кто имеет право там быть, а не те, кто захватил Крым», — сказал он.

9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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