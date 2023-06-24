Баллистическая или крылатая? Специалист объяснил, какая дальнобойная ракета украинского производства может быть более эффективной против РФ 24 июня, 13:36 По мнению Олега Каткова, баллистическая ракета может прорвать противовоздушную оборону россиян, поскольку ЗРК врага не имеют необходимых кинетических перехватчиков (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, — о преимуществах и недостатках крылатых и баллистических ракет.

Производство крылатой ракеты дешевле, чем баллистической, и требует другого набора технологий, считает главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Но при этом прорыв противовоздушной обороны врага только крылатыми ракетами менее эффективен, чем тот, что гарантируют баллистические ракеты. В качестве примера Катков приводит опыт Украины, где даже советские образцы зенитных ракетных комплексов во взаимодействии с незначительным количеством западных ЗРК обеспечивают перехват крылатых ракет в 90%.

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«Поэтому, анализируя реальную эффективность крылатых ракет, стоит отталкиваться от худшего для нас варианта, когда противник также имеет насыщенную и многоэшелонированную систему ПВО и т. д. », — объясняет Катков.

Учитывая это, баллистическая ракета более приоритетна благодаря возможности прорыва противовоздушной обороны противника и массе забрасываемой боевой части.

В то же время эксперт обращает внимание на то, что на вооружении российской армии стоят ЗРК С-400 и С-300 В, в которых задекларирован перехват баллистических целей. Впрочем, неизвестно, насколько это реалистично, поскольку у российских ЗРК нет кинетических перехватчиков.

«На мой взгляд, С-400 соответствует максимум уровню ЗРК Patriot PAC-2, для которого тоже декларировалась возможность уничтожения баллистических ракет, а во время реального боевого использования [во время войны в Персидском заливе 1990−1991 гг.] он пропустил советские Р-17 (Scud). Кстати, именно из-за этого США выделили огромные средства и время, чтобы разработать Patriot PAC-3 с противоракетами», — приводит пример Катков. И добавляет, что сейчас у РФ такой противовоздушной обороны нет.

Напомним, 8 июня министр обороны Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил, что у страны есть очень хорошие перспективы иметь собственные ракеты с дальностью поражения более 1000 км. При этом глава оборонного ведомства отметил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

Позже появилось интервью главы Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Игоря Крола, в котором он оценил уровень готовности украинского оперативно-тактического ракетного комплекса лишь на 65−70%.

Полную версию интервью с Олегом Катковым читайте здесь.