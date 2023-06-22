Без лишнего оптимизма. Будут ли у Украины собственные ракеты с дальностью 1000 км и стоит ли на это тратить деньги — интервью NV 22 июня, 17:24 NV Премиум Оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан считается одним из перспективных отечественных проектов неядерного сдерживания врага (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, размышляет над тем, какие реальные перспективы имеет Украина в производстве дальнобойных ракет и какие уже есть наработки в создании собственных крылатых и баллистических ракет.

Министр обороны Алексей Резников во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявил, что у страны есть очень хорошие перспективы иметь собственные ракеты с дальностью поражения более чем 1000 км. При этом глава оборонного ведомства отметил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

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«Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты летят больше, чем на 200, 300 и 400 км, я убежден, что появятся [на вооружении ВСУ баллистические ракеты] ATACMS и все остальное», — заверил министр.

О том, каковы на самом деле перспективы создания украинских ракет с дальностью поражения 1000 км, какие наработки в этой сфере уже имеет Украина и существуют ли альтернативы, если страна не сможет самостоятельно производить дальнобойное ракетное вооружение, NV расспросил главного редактора военного портала Defense Express Олега Каткова.

— Давайте начнем с заявления министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина разрабатывает ракетное вооружение, которое сможет поражать цели на дальности более 1000 км. На ваш взгляд, насколько это реально?