«Очень хорошие перспективы». Резников о производстве Украиной собственных ракет дальностью более 1000 километров 8 июня, 16:09 Алексей Резников считает, что, когда Украина начнет производить собственные дальнобойные ракеты, опасения партнеров относительно предоставления аналогичного оружия исчезнут (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1000 км.

Отвечая во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины на вопрос о том, есть ли у Украины перспективы возобновления производства собственных дальнобойных ракет, Резников отметил, что в Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на которую бюджетом уже выделяются деньги.

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По словам министра обороны, исполнителями этой программы являются на 100% украинские производства.

Он упомянул о том, что в Украине уже были успехи в производстве ракет, приведя пример ракеты Нептун, с помощью которой украинские военные в прошлом году смогли "дважды потопить флагманский корабль Черноморского флота впервые в истории".

«Поэтому у нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения больше, чем 1000 км», — подытожил Резников.

Он также рассказал, что долго убеждал партнеров предоставить Украине противокорабельные ракеты Гарпун для защиты черноморского побережья, и они, в конце концов, согласились на это через неделю после того, как Нептун поразил крейсер Москва.

«Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты с определенными нашими названиями летят больше, чем на 200, 300, 400 км, я убежден, появятся (на вооружении ВСУ — ред.) и ATACMS и все остальные, потому что захочется, чтобы в такой хорошей паре они работали», — заверил министр обороны Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время, американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их не так много в мире, а также они до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

11 мая CNN сообщил, что Лондон предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Украина их уже успешно применяет. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о готовности передать Киеву ракеты, дальность которых «позволит сопротивляться во время контрнаступления».