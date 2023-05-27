Когда закончится война. Какой будет Украина — вызовы, планы и стратегия 27 мая, 12:06 NV проводит новое мероприятие «Диалоги о восстановлении Украины» (Фото:NV)

NV проводит новое мероприятие «Диалоги о восстановлении Украины»

8 июня, в Киеве, с 10.30 до 17.30 состоится новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». NV приглашает на независимую площадку для обсуждения послевоенного восстановления. Приходите, чтобы услышать ведущих экспертов и высказать собственное мнение.

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Около 8 млн украинцев выехали за границу. По меньшей мере 5 млн остались без работы. Более 150 000 домов. 25 000 км дорог. 3000 образовательных учреждений. 344 моста. 426 крупных предприятий. Повреждены или уничтожены полностью. Вследствие российского вторжения Украина потеряла треть ВВП. Сумма прямого ущерба только инфраструктуре достигает $143,8 млрд. 30% страны заминировано. Понадобится от $500 млрд до $1 трлн, чтобы все исправить и снова расти.

Множество искалеченных судеб и болезненных потерь.

Война продолжается. Но каждый день украинцы, объединив усилия, приближают победу и уже начинают раннее восстановление. Как именно должно происходить послевоенное восстановление, за какие средства и с какой визией. Как будет вовлечен украинский бизнес в развитие новой Украины?

Поговорим об этом 8 июня.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов и другие.

Участие в мероприятии по регистрации. Все детали ищите здесь.

Также на всех площадках NV состоится онлайн-трансляция. Следите за обновлениями.

В течение последних пяти лет NV активно проводит лекции и дискуссионные панели, в рамках которых уже выступали бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, американский историк Фрэнсис Фукуяма, бывший посол США в России Майкл Макфол, американо-шведский экономист Андерс Аслунд, соавтор бестселлера «Почему страны терпят неудачу» Джеймс Робинсон и другие.

Как прошла встреча «Украина и мир в 2023» смотрите здесь.