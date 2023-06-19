Сможет бить на 400 км. Готовность украинского ракетного комплекса Сапсан оценивают в 70% 19 июня, 07:52 ОТРК Сапсан (Фото:Wikipedia)

Оперативно-тактический комплекс Сапсан украинского производства готов на 65−70%. Для завершения проекта нужно примерно $500 миллионов долларов.

Такую оценку в эфире программы Security Talks озвучил Игорь Крол, глава ассоциации Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ОТРК Сапсан, наследующий проект 1990-х годов Борисфен, официально решили создать в 2006 году. Тогда стартовали работы и до полномасштабного вторжения РФ украинский комплекс с экспортным названием Гром-2 оставался на стадии разработки.

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В 2016-м стало известно, что Саудовская Аравия проводила переговоры с Украиной по закупке комплексов. Через два года продемонстрировали макетный образец пусковой установки Грома, а в феврале 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что ОТРК Сапсан готов на 80%.

В то же время сейчас Крол говорит, что Сапсан готов на около 70%. Дальность ОТРК оценивают по-разному. По словам главы ассоциации, он будет способен поражать цели на расстоянии от 400 км.

«Испытания можно было бы проводить в Украине. Почему нет. Проблем нет. Единственная проблема — закончить полностью производство», — добавил он.

Из-за развязанной Россией полномасштабной войны часть работ выполняют за рубежом, процент западных комплектующих в Сапсане «не очень большой». Если бы промышленность работала мощно, то Украина могла бы изготавливать 20 пусковых установок в год, говорит Крол.

8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине смогут начать производство собственных дальнобойных ракет с дальностью поражения до 1000 километров и более.