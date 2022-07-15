Начало масштабного кошмара для России. Украинский военный поделился впечатлениями от работы HIMARS

15 июля, 15:26
Стрельба из HIMARS в Польше (Фото:США Army Photo by Markus Rauchenberger)

Стрельба из HIMARS в Польше (Фото:США Army Photo by Markus Rauchenberger)

Военнослужащий ВС Украины Александр Новиковский в эфире Радио НВ поделился впечатлениями от работы HIMARS.

Он прокомментировал фейерверки на месте складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=fDSM65haU2E

«Эти фейерверки появились довольно недавно. Мы видели первые выходы, когда были, мы проснулись ночью, потому что спим мы под открытым небом. Мы проснулись от мощных выстрелов и поняли, что это что-то мощное. На следующий день мы увидели HIMARS и поняли, что это начало, начало того масштабного кошмара, который мы долго ожидали. Они работают хорошо, мы видим, как они точно попадают, какие фейерверки есть. Видим, что у них этот кошмар увеличивается», — рассказал Новиковский.

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Военный также выразил пожелание, чтобы HIMARS стало больше «чтобы мы смогли разнести не только складскую инфраструктуру, где они хранят свои БК, но и те пути, по которым оно туда приходит, те железнодорожные узлы, которые являются стратегическими для них».

По словам Новиковского, оккупационные войска панически боятся этого, поскольку не имеют противодействия HIMARS.

Это музыка, но она звучит ночью, глубоко ночью, поэтому не все ее слышат. Но все ее потом видят в новостях. И вторая часть — то, что мы видим, активности с их стороны стало меньше в разы, стало меньше очень сильно. Артобстрелы, которые были раньше и есть сейчас, стали в разы меньше", — рассказал он.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины РСЗО HIMARS

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