«Из-за HIMARSов в РФ — паника». Никто в мире больше не купит российских противоракетных систем — военный эксперт 12 июля, 17:21 Эксклюзив НВ РСЗО HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генштаб)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, что американское оружие, в частности HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем.

«Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой попродавали [комплексы] по миру. Я думаю, что в мире больше никто не купит этих противоракетных систем, а те, кто купил, — очень об этом пожалеют», — убежден Кузан.

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Эксперт добавил, что фактически Украина уничтожает на поле боя военную состоятельность Российской Федерации.

«Оказалось, что HIMARSы могут доставать к комплексам С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что „нам нужно срочно разработать какое-то противодействие этим ракетам“. <...> Очевидно, что такие разработки длятся годами», — отметил Кузан.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

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