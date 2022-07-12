«Из-за HIMARSов в РФ — паника». Никто в мире больше не купит российских противоракетных систем — военный эксперт

12 июля, 17:21
Эксклюзив НВ
РСЗО HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генштаб)

РСЗО HIMARS на запорожском направлении (Фото:Генштаб)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, что американское оружие, в частности HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем.

«Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой попродавали [комплексы] по миру. Я думаю, что в мире больше никто не купит этих противоракетных систем, а те, кто купил, — очень об этом пожалеют», — убежден Кузан.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=peawbTjJUkM&t=553s

Эксперт добавил, что фактически Украина уничтожает на поле боя военную состоятельность Российской Федерации.

«Оказалось, что HIMARSы могут доставать к комплексам С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что „нам нужно срочно разработать какое-то противодействие этим ракетам“. <...> Очевидно, что такие разработки длятся годами», — отметил Кузан.

Читайте также:

HIMARS в работе на запорожском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine) «Можно убежать, если успеешь». Почему россияне беззащитны против HIMARS — военный эксперт Олег Жданов

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Оружие Украина-Россия Ракеты Вооружение Военная помощь Помощь Запада Война в Украине Радио НВ Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Иван Гончарук с дочерью Натальей, Колымский край, 1962 год (Фото:из архива семьи Натальи Вороновой)
Чисто советское убийство /
Всего 33 года назад в СССР последний раз был казнен бывший повстанцев УПА
12 июля, 15:50
События
Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
12 июля, 07:43
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X