«Гитлер бы ими гордился». Что рассказывают об ужасах российской оккупации Изюма его жители — репортаж НВ 19 сентября, 13:26 Сюжет Следователи на месте массового захоронения жителей Изюма, погибших от российских обстрелов и казней (Фото:Аскольд Крушельницкий / НВ)

Страшные массовые захоронения, следы пыток на телах казненных, сотни погибших и сломанные жизни выживших — таким предстал освобожденный Изюм перед глазами журналистов, посетивших город спустя несколько дней после бегства россиян.

Среди них был и журналист Антон Крушельницкий, который собрал для НВ рассказы жителей Изюма о тяжелейших месяцах российской оккупации и побывал на месте захоронения жертв обстрелов и пыток армии РФ.

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Те, кому приходилось бывать в зонах военных действий или стихийных бедствий со множеством погибших, знают этот ужасный запах, который ни с чем не спутаешь — смрад смерти, который будто прилипает к вашей одежде и просачивается в вашу плоть. Память об этом запахе сохраняется днями, он преследует помыслы.

Именно такой запах атакует вас на открытой лесной поляне на окраине Изюма — одного из крупнейших городов, освобожденных от российской оккупации украинскими войсками в ходе впечатляющего контрнаступления на северо-востоке страны.



Горожане отвели украинских солдат и полицейских к морю свежевырытых могил, где хоронили жертв кремлевской агрессии — с тех пор, как ранней весной российские войска взяли Изюм в осаду, беспощадно обстреливая его. Затем они оккупировали город, прежде чем бросить его в стремительном бегстве, когда украинские войска на прошлой неделе пошли в наступление.

Сергей Болвинов, глава следственного управления полиции Харьковской области, сообщил, что правоохранители обнаружили 445 могил, отмеченных отдельными крестами, в каждой из которых находилось как минимум одно тело. Судя по всему, это были в основном гражданские мужчины, женщины и дети, убитые российскими артиллерийскими обстрелами и авиаударами, когда войска Москвы боролись за контроль над Изюмом.

Однако, по его словам, были и массовые захоронения: раскопки здесь только начались, выявив тела украинских солдат, некоторые из них — со следами предсмертных пыток.



Болвинов указал на труп мужчины со связанными за спиной руками, извлеченный из братской могилы: «Мы рассматриваем это как доказательство пыток. Каждая экспертиза записывается на видео, и вы можете видеть, что при извлечении каждого тела присутствуют два судебно-медицинских эксперта, а также представители следственно-прокурорских групп, созданных Офисом генпрокурора для расследования военных преступлений».

На других телах были желто-голубые ленточки вокруг запястий — цветов государственного флага Украины.

Болвинов сообщил, что тела будут доставлены в морги Харькова для полноценной аутопсии, а ее результаты передадут международным следователям из ООН и других организаций, чтобы их можно было использовать в вероятных судебных процессах по факту военных преступлений.



Место эксгумации посетил [бывший] народный депутат Украины, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что все погибшие были жертвами агрессии Кремля — независимо от того, были они убиты вследствие обстрелов или казней.



Ужасные разоблачения стали напоминанием о зверствах, выявленных в таких городах неподалеку от Киева, как Буча и Ирпень, которые прошлой весной находились под российской оккупацией.



Лубинец предупредил, что украинские власти уже есть обладают информацией о других местах захоронения предположительно казненных жертв в других частях недавно освобожденных территорий. Он прогнозирует, что будет найдено «очень много» подобных мест.



Максим, переживший пытки россиян / Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

[Житель Изюма] Максим, назвавшийся только по имени, рассказал, что с приходом российских оккупантов был вынужден остаться в городе, чтобы заботиться о пожилой матери. На протяжении большей части оккупации ему удавалось избегать контактов с захватчиками. Однако 3 сентября российские военные отвели его в подвал, где вместе с другими узниками его неоднократно избивали и пытали чем-то наподобие электрошокера.



Максим описал этот прибор как «аппарат, похожий на старомодный телефон с рукояткой, поворот которой приводил к поражению электрическим током». «Чем быстрее поворачивали, тем сильнее был удар током», — рассказывает он.

«Пытки электрическим током они проводили в камерах, где свет был выключен, поэтому было совсем темно, а „работали“ они при свете фонарей на касках. К моим рукам присоединили электроды, и все мое тело задрожало от боли и ударов током», — говорит мужчина. Те, кто его пытал, требовали, чтобы Максим назвал других людей, симпатизирующих властям Украины, однако он отказался.

50-летний Максим пояснил, что пришел на место массового захоронения, поскольку хотел рассказать журналистам о применении пыток россиянами.

Он показал, как туго застегнутые наручники и кандалы на ногах, которые он был вынужден носить во время плена, глубоко врезались в его плоть.



Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

Его освободили, когда украинские силы подошли к Изюму. Позже Максим вернулся в здание, где его пытали, и обнаружил, что его похитители оставили «электрошокер», когда сломя голову бежали из Изюма.



Максим сказал, что передал аппарат украинским властям и надеется, что он будет использован в качестве улики против россиян в международных судебных процессах по военным преступлениям.

Жертвы, рассказавшие об идентичных пытках электрическим током, заявили о себе и в других районах Харьковской области, откуда недавно бежали российские оккупационные силы.

Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

Еще одним человеком на месте захоронения был 70-летний Анатолий Гарахатый, представившийся профессиональным фотографом, который много лет был блогером и размещал свои работы и репортажи о местных новостях на Youtube-канале.

Он рассказал, что 28 мая был арестован россиянами. Мужчину заметили, когда он снимал видео через окно своей квартиры в поселке Савинцы к северо-западу от Изюма.



«Меня доставили в тюрьму в городе Балаклея и держали в подземной камере. Нас было 40 человек, и я сам видел около 50 других заключенных, проходивших мимо. Мы также слышали, как люди кричали, когда их пытали», — рассказывает Гарахатый.

Он говорит, что его пытали с помощью такого же устройства, что и Максима. «Они хотели, чтобы на своем Youtube-канале я объявил правительство Украины нацистами, и заявил что это наши войска совершали зверства, а россияне были отличными ребятами и их власть следует приветствовать, — рассказывает мужчина. — Я не согласился на это, что разозлило их еще больше. Меня еще больше избили и применили пытки током. Через несколько дней они поняли, что я не собираюсь сдаваться, но держали меня в плену 100 дней, пока внезапно не освободили нас и не сбежали сами в прошлое воскресенье [11 сентября]».

Анатолий отметил: «Россияне приходят сюда и называют нас нацистами, но именно Владимир Путин ведет себя как нацист. Гитлер бы ими гордился».

Анатолия освободили после того, как внезапное наступление украинских войск, изначально нацеленное на захват небольшого участка оккупированной Россией территории в Харьковской области, быстро набрало обороты и обернулось разгромом для московских войск.

Украинские силы отвоевали большие участки территории, освободив более 150 000 своих сограждан и оттеснив часть оккупационных сил обратно к границе с Россией, которую они пересекли в начале вторжения 24 февраля.

Изюм, который является важным железнодорожным и транспортным узлом, имел жизненно важное значение для снабжения российских войск не только в Харьковской области, но и южнее. Одна из важнейших автомобильных дорог Украины проходит [через него] от Харькова до Краматорска и Славянска в Донецкой области.

Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

Это сердце «восточного фронта» и Донбасса (Луганской и Донецкой областей), которые лидер Кремля Владимир Путин пообещал захватить.С началом российского вторжения здесь шли ожесточенные бои. Москва захватила большую часть Луганской области и добилась успеха в Донецкой области благодаря огромному превосходству в количестве артиллерийских орудий.

Однако современные и точные артиллерийские и ракетные системы, предоставленные Западом, позволили Украине остановить продвижение России и начать контратаки.

Масштабы поражения россиян в Харьковской области стали очевидны по тому, сколько сгоревших танков с сорванными башнями и другой разбитой бронетехники и военных машиных разбросаны вдоль 75-мильного [140 км] пути от Харькова до Изюма.



Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

А о хаосе их отступления свидетельствует огромное количество российской бронетехники, грузовиков, буксируемой артиллерии и невероятные запасы боеприпасов к ним, которые были брошены нетронутыми. Украинцы заявили, что они даже нашли ноутбуки со сверхсекретными шифрами, брошенные бежавшими россиянами.



Российская техника, часто намного более современная, чем украинские танки преимущественно советской эпохи, узнаваемы по букве «Z», нанесенной на них. Теперь ее закрасили аэрозольной краской и заменили белым украинским крестом, а техника отправлена в другие районы Харьковской области, а также на восток и юг страны, где украинские силы пытаются максимально отбросить своего врага до того, как зима заморозит линию фронта.

Жители Изюма считают, что многие из погибших, захороненных в лесных могилах, погибли в результате обрушения двух жилых домов после ожесточенных обстрелов российской артиллерии прошлой весной.

73-летняя Валентина Ивановна рассказала, что она и ее подруга Надежда жили в квартире, которая также пострадала от обстрела, в результате чего четверо жителей получили ранения. Затем они жили в подвале. «Мы украинцы, поэтому у нас всегда есть запасы еды и банки с соленьями, — рассказывает она. — Здесь шли страшные бои, снаряды летели во все стороны. Они использовали ракеты Грады. Во время российского обстрела два многоэтажных дома рухнули, как карточные домики. Были уничтожены целые семьи. В последующие дни наши пожарные вытащили около 400 мужчин, женщин и детей».

Валентина Ивановна и Надежда - жительницы Изюма, пережившие оккупацию / Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

Валентина также рассказала: «Когда россия впервые вошли [в Изюм], они шли бесконечными колоннами танков и бронетранспортеров. Они продолжали называть себя братским народом. Какой там братский народ! Мы никогда и представить не могли, что случится вторжение, — говорит женщина. — Мы старались как можно меньше контактировать с российскими солдатами. Они были очень молоды, некоторым всего по 18, совсем дети. По их словам, им сказали, что они едут на учения, и они якобы не знали, что их отправляют на войну».

Голос Валентины переполняют эмоции, когда она описывает свои чувства при виде первых украинских солдат, вошедших в Изюм: «Мы были так счастливы, что россияне ушли, а Изюм снова стал украинским. Многие люди плакали — и я плакала».



Евдокия, чья квартира сгорела от обстрелов россиян / Фото: Аскольд Крушельницкий / НВ

Многие жители, в том числе мужчины призывного возраста, покинули Изюм до прихода россиян, и довоенное население города, составлявшее около 50 000 человек, сократилось примерно до 12 000 человек, причем большую часть оставшихся составляют пожилые люди. В настоящее время в городе нет газа, электричества и воды.

Евдокия — пожилая женщина, чья квартира сгорела от обстрелов россиян — широким жестом поводит рукой, указывая на разруху вокруг: состоящий из руин пейзаж, где раньше стояли дома — включая многоэтажные; обугленные остовы домов, магазинов и банков на главной улице Изюма.

Горьким тоном она говорит: «Россияне, сволочи, зачем они пришли сюда, в нашу Украину? Они разрушили все. Они сказали, что пришли освобождать нас. От чего они нас освободили? От уютной жизни в нашем городе, которая была такой чудесной несколько месяцев назад?»



Евдокия рассказывает, что плакала от радости, когда увидела первых украинских солдат: «Они замечательные, такие храбрые ребята — мы перед ними в таком долгу! Они снова вернули нам свободу и жизнь».



И слезы снова катятся по ее щекам.

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