Работа по эксгумации тел погибших в Изюме продлится по меньшей мере еще две недели — мэр 18 сентября, 15:12 Работа по эксгумации тел в Изюме продлится еще почти две недели (Фото:REUTERS / Oleksandr Khomenko)

Работы по эксгумации тел граждан, погибших за время российской оккупации в Изюме (Харьковская область) продлятся еще около двух недель.

Об этом заявил мэр города Валерий Марченко.

«Сотрудники ГСЧС и всех служб проводят эксгумацию. Если есть возможность, их идентифицируют, потом всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет продолжаться еще почти две недели, потому что захоронений очень много», — сказал Марченко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 18 сентября.

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Он отметил, что в городе проверяют информацию о существовании других мест массового захоронения погибших за время оккупации граждан.

После освобождения ВСУ Изюма от российских оккупантов в лесополосе на окраине города нашли массовое захоронение на около 450 могил. Также была найдена одна братская могила, в которой были похоронены украинские военные.

16 сентября следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами приступили к работе на месте массового захоронения возле Изюма.

В первый день были эксгумированы 22 тела погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области — начальник следственного управления Сергей Болвинов, эксгумированные тела имеют признаки пыток и насильственной смерти. Большинство захоронений безымянны, подписаны только номерами, правоохранителям предстоит установить личности погребенных и при каких обстоятельствах погибли эти люди.



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