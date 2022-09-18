Эксгумация в Изюме. Следствие обнаружило тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой — Ґрати

18 сентября, 16:49
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После побега российских оккупантов из Изюма в городе обнаружили массовое захоронение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После побега российских оккупантов из Изюма в городе обнаружили массовое захоронение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время эксгумации в освобожденном от оккупантов РФ Изюме следствие обнаружило тело гражданского мужчины со следами пыток. Судмедэксперт заявил, что у него были связаны за спиной руки и отрезана мошонка.

Об этом Ґрати сообщили в субботу, 17 сентября.

Личность и возраст мужчины тогда еще не установили. Его тело было в могиле с номером 91. Мэр Изюма сказал, что работы по эксгумации тел погибших во время российской оккупации будут длиться около двух недель.

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Внимание, на фото ниже — тело погибшего человека.

Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года (Фото: Стас Юрченко)
Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко
Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года (Фото: Стас Юрченко)
Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко
Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года (Фото: Стас Юрченко)
Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

В первый день были эксгумированы 22 тела погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xaySnZ4-WH4&t=1s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Изюм Харьковская область Эксгумация Геноцид Война России против Украины

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