Эксгумация в Изюме. Следствие обнаружило тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой — Ґрати 18 сентября, 16:49 После побега российских оккупантов из Изюма в городе обнаружили массовое захоронение (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время эксгумации в освобожденном от оккупантов РФ Изюме следствие обнаружило тело гражданского мужчины со следами пыток. Судмедэксперт заявил, что у него были связаны за спиной руки и отрезана мошонка.

Об этом Ґрати сообщили в субботу, 17 сентября.

Личность и возраст мужчины тогда еще не установили. Его тело было в могиле с номером 91. Мэр Изюма сказал, что работы по эксгумации тел погибших во время российской оккупации будут длиться около двух недель.

Видео дня

Внимание, на фото ниже — тело погибшего человека.



Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко

Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко

Тело мужчины со следами пыток из могилы №91 массового захоронения под Изюмом, 17 сентября 2022 года / Фото: Стас Юрченко

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

В первый день были эксгумированы 22 тела погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.