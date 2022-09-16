Братские могилы и разрушенные дома. Как сейчас выглядит освобожденный от российских оккупантов Изюм — фоторепортаж НВ 16 сентября, 15:04 В Изюме нашли массовое захоронение с более чем 440 могилами (Фото:НВ)

В субботу, 10 сентября, российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма, а менее чем через неделю после этого Украине и миру стали известны факты масштабных военных преступлений армии РФ на территории Харьковской области.

На прошлой неделе защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма. 14 сентября город посетил президент Украины Владимир Зеленский — там он вместе с военными поднял украинский флаг над горсоветом.

Видео дня

Однако уже 15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера.

По мнению чиновника, большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было десять мест, где российские оккупанти издевались над украинцами.

По данным депутата Изюмского горсовета Максима Стрельника, за время российской оккупации в Изюме погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, разрушены более 80% инфраструктуры.

НВ собрал фото, как сейчас выглядит деоккупированный Изюм.

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

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