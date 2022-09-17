«Это мог быть каждый из нас». Украинцы в соцсетях запустили флешмоб с фотографией руки замученного человека с сине-желтым браслетом

17 сентября, 15:19
Поделиться:
В соцсетях фото распространяют с хештегом Изюмская резня (Фото:Слева — скриншот из видео Харьковская областная прокуратура, справа — drnuk_fairy via Twitter)

В соцсетях фото распространяют с хештегом Изюмская резня (Фото:Слева — скриншот из видео Харьковская областная прокуратура, справа — drnuk_fairy via Twitter)

Украинцы запустили хэштег Изюмская резня (#IzyumMassacre) и распространяют в соцсетях фото руки эксгумированного тела с сине-желтым браслетом, найденного на месте массового захоронения в деоккупированном Изюме.

Пользователи размещают рядом фотографию собственной руки с украинской символикой, отмечая, что «это мог быть каждый из нас. Просто потому, что мы украинцы».

https://twitter.com/Mariana58247625/status/1571092049491038208
https://twitter.com/MaslikValeria/status/1571089682410405888
Читайте также:
Братские могилы и разрушенные дома. Как сейчас выглядит освобожденный от российских оккупантов Изюм — фоторепортаж НВ
https://twitter.com/Iekssa/status/1571082777474519042
https://www.facebook.com/victor.1225885/posts/5753296584689249

Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения .

Видео дня

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

https://www.youtube.com/watch?v=xaySnZ4-WH4&feature=youtu.be
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Харьковская область Геноцид Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X