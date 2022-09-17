«Это мог быть каждый из нас». Украинцы в соцсетях запустили флешмоб с фотографией руки замученного человека с сине-желтым браслетом 17 сентября, 15:19 В соцсетях фото распространяют с хештегом Изюмская резня (Фото:Слева — скриншот из видео Харьковская областная прокуратура, справа — drnuk_fairy via Twitter)

Украинцы запустили хэштег Изюмская резня (#IzyumMassacre) и распространяют в соцсетях фото руки эксгумированного тела с сине-желтым браслетом, найденного на месте массового захоронения в деоккупированном Изюме.

Пользователи размещают рядом фотографию собственной руки с украинской символикой, отмечая, что «это мог быть каждый из нас. Просто потому, что мы украинцы».

Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения .

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Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

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