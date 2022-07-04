Украинские военные вышли из Лисичанска без потерь — Гайдай 4 июля, 14:16 Украинские военные вышли из Лисичанска без потерь (Фото:Генштаб)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские войска покинули Лисичанск, чтобы не попасть в окружение. По его словам, выход ВСУ из города прошел без потерь.



В интервью ВВС Украина он сказал, что ВСУ могли бы долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах.

«Они бы просто уничтожили город издалека, потому не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допустить оцепления, чтобы не пытаться отойти все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции на запад, занять их и продолжить бой с российской армией. В результате вышли без потерь», — отметил Гайдай.

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По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, а сейчас туда зашли войска.

«Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это лишь одна битва, которую мы проиграли. Мы должны сохранить свои войска, чтобы, когда поступит достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли вести обычные действия и контратаки», — сказал Гайдай.



Глава Луганской ОВА добавил, что следующая цель российских оккупантов — захват Донецкой области.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.



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