Сергей Рахманин

Сергей Рахманин

Народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

4 июля, 14:10
Эксклюзив НВ

Главной цели, которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

Після довгих кровопролитних боїв було прорвано оборону ЗСУ в районі Тошківки, охоплена Врубівка, відбулося просування в напрямку Гірського, Золотого, виникла достатньо серйозна загроза оточення угрупування. Тоді ухвалили логічне рішення — відступати на другу лінію оборони — Сіверськ, Соледар, Бахмут. І, власне, бої в Лисичанську — це були бої не стільки за утримання міста (з воєнної точки зору логіки утримування цього міста вже не було), і ці бої. що тривали в районі Лисичанського НПЗ, в районі Вовчоярівки, самого Лисичанська, це були бої, що прикривали відхід нашого угрупування у бік Сіверська, Бахмута, для того, щоб зберегти переважну більшість особового складу, значну частину озброєння для відступу на другу лінію оборони.

Видео дня

Що таке друга лінія оборони? Якщо подивитися на карту, це пряма лінія, Сіверськ, Соледар, Бахмут, лінія укріплена та ешелонована. І перекидання частини підрозділів, які билися на Луганщині за цей рубіж, дозволяє побудувати більш ефективну оборону Донецької області, зокрема, великих міст — Бахмута, Слов’янська, Краматорська.

Наскільки ефективною буде ця оборона, залежатиме від двох обставин.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Российская армия Война в Украине Отступление Сергей Рахманин

Эксклюзивы НВ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент США Джо Байден и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото:Коллаж НВ)
В ожидании золотого дождя /
Рашкован — о миллиардах долларов, которые начинает перечислять Запад на восстановление Украины. Интервью НВ
4 июля, 12:29
Политика
25-летний Герман Баринов приехал воевать за Украину в начале марта и планирует оставаться тут до победы (Фото:DR)
Чтобы выжить, воюй как украинец /
Эстонец, прилетевший из Австралии сражаться за Украину, — об особой тактике ВСУ
4 июля, 08:56
События
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
4 июля, 08:32
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X