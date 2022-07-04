ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше? 4 июля, 14:10 Эксклюзив НВ

Главной цели, которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

Після довгих кровопролитних боїв було прорвано оборону ЗСУ в районі Тошківки, охоплена Врубівка, відбулося просування в напрямку Гірського, Золотого, виникла достатньо серйозна загроза оточення угрупування. Тоді ухвалили логічне рішення — відступати на другу лінію оборони — Сіверськ, Соледар, Бахмут. І, власне, бої в Лисичанську — це були бої не стільки за утримання міста (з воєнної точки зору логіки утримування цього міста вже не було), і ці бої. що тривали в районі Лисичанського НПЗ, в районі Вовчоярівки, самого Лисичанська, це були бої, що прикривали відхід нашого угрупування у бік Сіверська, Бахмута, для того, щоб зберегти переважну більшість особового складу, значну частину озброєння для відступу на другу лінію оборони.

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Що таке друга лінія оборони? Якщо подивитися на карту, це пряма лінія, Сіверськ, Соледар, Бахмут, лінія укріплена та ешелонована. І перекидання частини підрозділів, які билися на Луганщині за цей рубіж, дозволяє побудувати більш ефективну оборону Донецької області, зокрема, великих міст — Бахмута, Слов’янська, Краматорська.

Наскільки ефективною буде ця оборона, залежатиме від двох обставин.

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