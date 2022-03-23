«Города ОРДЛО стали женскими». Как после начала полномасштабной войны изменилась жизнь на оккупированных Россией территориях Донбасса 23 марта, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупированный Россией Донецк. 15 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей пока боевых действий нет, но войну уже почувствовало все население, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Гармаш, главный редактор издания Остров, в прошлом — представитель Донецкой области в ТКГ от Украины.

«Пусть над ними не рвутся снаряды, но они ощутили войну двумя факторами: экономическим и мобилизации. Сегодня Донецк, Луганск и другие города ОРДЛО стали женскими городами: [там есть] женщины, дети, старики, а мужчин практически нет — их либо мобилизовали, либо они просто прячутся», — отметил Гармаш.

Видео дня

Журналист продолжил: насильственная мобилизация мужчин в «Л/ДНР» продолжается и сейчас, на предприятиях работать некому, а «экономика» фактически остановилась: продукты значительно дорожают каждый день.

«Люди в растерянности, в неопределенности. Ситуация, как мне пишут, оценивается гораздо хуже, чем была в 2014—2015 годах. <...> Настроения очень разные, но в основном — тревожные. Большинство вовлечены в военные действия. <...> Даже тех, кого мобилизация не коснулась, очень беспокоит рост цен», — рассказал Гармаш.

В то же время, уточнил он, даже до войны уровень жизнь на оккупированных территориях был ниже, чем в подконтрольных Украине населенных пунктах.

«Большинство бизнеса, если его так можно назвать, строилось на взаимоотношениях с Украиной — вывозили стариков, налаживали переезды, кто-то оформлял документы, не выезжая оттуда (целые фирмы работали). Все вокруг все равно крутилось вокруг Украины. А сейчас все это нарушено», — сказал Гармаш.

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов 12 марта сообщил, что Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму.

В ГУР также говорят, что в ОРДО возраст принудительной мобилизации подняли с 55 до 65 лет, а в ОРЛО забирают на войну студентов, но никакие выплаты за смерть «мобилизованных» не предусмотрены даже при наличии российского паспорта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.