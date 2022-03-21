В ОРДО возраст принудительной мобилизации подняли с 55 до 65 лет, а в ОРЛО забирают на войну студентов — ГУР 21 марта, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Пророссийские боевики в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной территории Донецкой области происходит новая волна «мобилизации». С целью увеличения количества потенциальных «призывников» оккупанты увеличивают возрастной ценз «военнообязанных» — с 55 до 65 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

«На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете — в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов», — говорится в сообщении.



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Отмечается, что «мобилизованные» в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение — экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.



«Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава, — на оккупированные территории постоянно прибывают тяжело раненные и грузы с телами. В частности, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных „мобилизованных“. Один из них — сын директора 33 средней школы Луганска. При этом родным не сообщают никакой информации о месте при обстоятельствах гибели», — сообщили в ГУР.



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