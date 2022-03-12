Россия начала мобилизацию в «ЛДНР» и оккупированном Крыму 12 марта, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Скриншот/Ukrinform TV Youtube)

Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму. Кроме того, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью Укринформу.



«Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений абсолютно со всей России, проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной Республики Крым», — сказал Буданов.

Также, по его словам, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

«Многие подразделения на данном этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях», — сказал Буданов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.