Россия начала мобилизацию в «ЛДНР» и оккупированном Крыму

12 марта, 00:49
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Кирилл Буданов (Фото:Скриншот/Ukrinform TV Youtube)

Кирилл Буданов (Фото:Скриншот/Ukrinform TV Youtube)

Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в оккупированном Крыму. Кроме того, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

«Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений абсолютно со всей России, проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной Республики Крым», — сказал Буданов.

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Также, по его словам, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

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«Многие подразделения на данном этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях», — сказал Буданов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мобилизация Оккупация Крыма ЛДНР Война России против Украины

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