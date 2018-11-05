Главное за выходные: смерть Екатерины Гандзюк, обстоятельства крушения Boeing 737 и наводнение на Сицилии

НВ собрало самые важные новости за выходные, 3-4 ноября.

Умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк

Умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Смерть наступила в результате отрыва тромба. Под зданием МВД прошла акция памяти активистки Читать дальше →

Стали известны обстоятельства авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии

Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии рассказал, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости Читать дальше →

В Италии на острове Сицилия произошло наводнение

На итальянском острове Сицилия сильные дожди спровоцировали наводнение, погибли 28 человек Читать дальше →

Украина впервые за 19 лет применила зенитно-ракетный комплекс С-300

В Украине впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного зенитного ракетного комплекса С-300В1 Читать дальше →

Архипелаг Новая Каледония провел референдум о возможном отделении от Франции

Архипелаг Новая Каледония провел референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа Читать дальше →

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом Читать дальше →

КНДР грозит наращивать свой ядерный потенциал, если США не отменят санкции

Власти КНДР предупредили, что готовы возобновить политику наращивания ядерного арсенала, если США не начнут отменять экономические санкции Читать дальше →

УПЦ КП будет просить Верховную Раду принять закон об изменении названия УПЦ МП

Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкови в Украине, а также об изменении названия УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине Читать дальше →