Стали известны обстоятельства авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии

Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии рассказал, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости.

По его словам, во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах, что было установлено при изучении данных одного из черных ящиков, сообщает Detik News.

Всего же на черном ящике записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тысяч его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Глава комитета отметил, что они находились на поверхности воды в 250 квадратных метрах. Таким образом, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Он пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости.

При этом эксперты исключили вероятность взрыва на борту самолета, поскольку в таком случае обломки были бы расположены в воде по-другому.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.