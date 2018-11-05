Стали известны обстоятельства авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии

Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии рассказал, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости.
По его словам, во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах, что было установлено при изучении данных одного из черных ящиков, сообщает Detik News.
Всего же на черном ящике записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тысяч его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.
Вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Глава комитета отметил, что они находились на поверхности воды в 250 квадратных метрах. Таким образом, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Он пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости.
При этом эксперты исключили вероятность взрыва на борту самолета, поскольку в таком случае обломки были бы расположены в воде по-другому.
Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.
Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.
На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.
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