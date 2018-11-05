05 ноября 2018, понедельник

Стали известны обстоятельства авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии

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Эксперты исключили вероятность взрыва на борту самолета

Эксперты исключили вероятность взрыва на борту самолета

Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии рассказал, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости.

По его словам, во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах, что было установлено при изучении данных одного из черных ящиков, сообщает Detik News.

Всего же на черном ящике записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тысяч его параметров. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.

Вывод об обстоятельствах крушения был сделан также на основании положения обломков в воде. Глава комитета  отметил, что они находились на поверхности воды в 250 квадратных метрах. Таким образом, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Он пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости. 

При этом эксперты исключили вероятность взрыва на борту самолета, поскольку в таком случае обломки были бы расположены в воде по-другому.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

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