03 ноября 2018, суббота

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

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Украина подписала соглашение с Вселенским патриархатом
Фото: Петр Порошенко/Twitter

Украина подписала соглашение с Вселенским патриархатом

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Трансляция подписания соглашения велась на официальной странице Петра Порошенко в Facebook.

"От имени украинского народа спасибо Его Святейшество и Синоду за очень важное и мудрое решение. Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви", - сказал Порошенко после пидисання соглашения.

В свою очередь патриарх Варфоломей после подписания соглашения выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

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