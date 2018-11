Новая Каледония решила остаться в составе Франции - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большинство избирателей тихоокеанского архипелага Новая Каледония проголосовало за то, чтобы остаться в составе Франции.

Как передает AFP, Макрон испытал "огромную гордость" после того, как Новая Каледония решила остаться частью Франции.

#BREAKING French President Emmanuel Macron expresses has 'immense pride' after New Caledonia voted to remain part of France in a referendum pic.twitter.com/qJqRhqFLgb