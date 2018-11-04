Новая Каледония решила остаться в составе Франции - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большинство избирателей тихоокеанского архипелага Новая Каледония проголосовало за то, чтобы остаться в составе Франции.
Как передает AFP, Макрон испытал "огромную гордость" после того, как Новая Каледония решила остаться частью Франции.
#BREAKING French President Emmanuel Macron expresses has 'immense pride' after New Caledonia voted to remain part of France in a referendum pic.twitter.com/qJqRhqFLgb— AFP news agency (@AFP) 4 ноября 2018 г.
По данным местных СМИ, 57,1% проголосовали против независимости от Франции. 42,9% поддержали отделение от официального Парижа.
Updated projection: 57.1% of #NewCaledonia's voters reject independence from France. pic.twitter.com/BNUQ7qhEJc— RNZ Pacific (@RNZPacific) 4 ноября 2018 г.
Напомним, что 4 ноября архипелаг Новая Каледония провел референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа.
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Новая Каледония – островная заморская территория Франции в Тихом океане, столица – город Нумеа, денежная единица – французский тихоокеанский франк. Население составляет около 250 тыс. человек.
Острова были открыты Джеймсом Куком в 1774 году и названы по древнему наименованию родины его предков Шотландии – Каледония. Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.
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